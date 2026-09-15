En el barrio Abel Amaya, vecinos denunciaron el deterioro de la infraestructura en la intersección de las calles René Medrano y Emilio Ramos, donde las condiciones de las vías y una escalera de hierro en estado crítico complican la circulación diaria.

La vecina Carolina Arias expuso las dificultades extremas que enfrenta al transitar con un carrito de bebé por calles sin mantenimiento y por una escalera con agujeros en los escalones, lo que representa un riesgo de caídas. La problemática afecta directamente a adultos mayores y personas con discapacidad, quienes dependen de esa conexión para llegar a las 1008 Viviendas.

Además, se solicitó la apertura de un tramo de calle cerrado por obras y una respuesta concreta a la Secretaría de Infraestructura, ante lo que consideran una deuda pendiente en materia de transitabilidad y accesibilidad en los barrios de la zona sur de Comodoro.