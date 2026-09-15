La presentación formal busca transparentar el cálculo del cargo variable, verificar la correcta aplicación del subsidio de Zona Fría e indagar sobre inconsistencias detectadas en la ruta de suministro asignada a la subzona Chubut Sur.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, bajo la gestión del intendente Othar Macharashvili, formalizó este lunes un reclamo ante el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE). La presentación formal busca transparentar el cálculo del cargo variable, verificar la correcta aplicación del subsidio de Zona Fría e indagar sobre inconsistencias detectadas en la ruta de suministro asignada a la subzona Chubut Sur.

La medida surge tras el análisis técnico de las planillas tarifarias oficiales, donde se indica que el suministro proviene de producciones de Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut, asignando un 0% de participación a Neuquén. Sin embargo, en la fórmula de cálculo se incluye un costo de $23,74 por metro cúbico ($/m³) vinculado a la ruta Neuquén–Salliqueló–Chubut Sur.

«Explicado de manera sencilla, es como si compráramos un producto en nuestra región, pero nos cobraran el flete desde Neuquén. Es por ello que estamos pidiendo que expliquen por qué se nos asigna ese costo dentro de la tarifa», señaló la secretaria de Servicios Públicos y Control de Concesiones, Cintia Juárez.

El valor cuestionado está diluido dentro del cargo variable. En la composición tarifaria, el costo de transporte total asignado a Chubut Sur asciende a $50,74/m³, de los cuales $23,74 corresponden al tramo neuquino. En una factura con un consumo de 100 m³, el costo de transporte representa $5.074, de los cuales $2.374 derivan del tramo observado. Además, la cifra genera una disparidad regional al triplicar el valor determinado para Santa Cruz Sur ($16,59/m³).

La presentación municipal impulsa el pedido de precisiones sobre la aplicación del beneficio de Zona Fría. “En los cuadros analizados, dicho componente aparece con el mismo valor ($50,74/m³) tanto en la tarifa plena como en la diferencial. Por este motivo, solicitamos verificar si el descuento del 50% se traslada de manera efectiva sobre este rubro”, destacó la funcionaria, quien aclaró que el reclamo no apunta contra la distribuidora Camuzzi —que aplica los cuadros vigentes— sino ante el organismo nacional competente.

El petitorio exige una explicación documentada sobre la metodología del cálculo, la revisión de las rutas operativas, la verificación del subsidio y el recálculo de facturas con reconocimiento de diferencias si se comprueban inconsistencias.

«No estamos anunciando una devolución ni afirmando que la totalidad del importe sea un cobro indebido; eso deberá determinarlo el Ente Regulador. Tampoco pedimos un privilegio ni un subsidio nuevo, sino defender el derecho a una tarifa transparente, calculada sobre costos justificados y con la aplicación correcta de los beneficios que corresponden por ley», concluyó Juárez.