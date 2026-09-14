Con la firma de los doctores Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia aceptó el planteo de los abogados patrocinantes del poeta y docente Jorge Spíndola, y encomendó al Juez Federal de Rawson que tome la causa contra la Ley que convalidó el acuerdo entre provincia e YPF a la que, en principio, se había declarado incompetente.

Apenas conocida la novedad, uno de los abogados de Spíndola, Eduardo Hualpa expresó su satisfacción porque «se habilitó al Juzgado Federal de Rawson a tomar la causa. Ahora tendrá que abordar la medida de protección que solicitamos con la cautelar”, apuntó.

Luego detalló que “Tendrá que estudiar el caso y tener en cuenta los argumentos que planteó la Cámara. Nosotros seguimos esperando que la Justicia reconozca que hay una violación de derechos ambientales muy clara y que no se puede dejar de lado a la comunidad con este acuerdo efectuado a las apuradas”.

Por último, anticipó que “La acción de amparo es muy rápida y que no debería demorar más de una semana apenas le regresen la causa al Juzgado”.