Este lunes 14 de septiembre, tras el comunicado de Telefe que confirmó que L-Gante no formaría parte de MasterChef Celebrity, la Policía Bonaerense allanó su vivienda en General Rodríguez.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez y alcanzó también dos propiedades ubicadas dentro del country Terravista. La investigación se originó a partir de la denuncia de una mujer que alquilaba una casa en la calle 25 de Octubre, quien aseguró haber recibido amenazas con armas.

En paralelo, el cantante se refirió al comunicado de Telefe y evitó dar definiciones inmediatas: “No estoy enojado, estoy ocupado con mis cosas y no quiero sacar el foco de ahí. Más tarde hablaré sobre el tema”, expresó en diálogo con LAM.

La situación generó gran repercusión mediática, tanto por el operativo policial como por su salida del programa televisivo.