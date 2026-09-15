Aníbal Roberts, vecino del sector, aseguró que el fuerte oleaje afectó nuevamente el camino costero y cuestionó las medidas realizadas para contener el avance del mar. Los vecinos impulsan ahora un proyecto de enrocado.

Una nueva marejada volvió a generar preocupación entre los vecinos de Km 5, donde el fuerte oleaje avanzó sobre el camino costero y el agua salada llegó incluso hasta los patios de algunas viviendas.

Aníbal Roberts, vecino del sector, relató en diálogo con La Posta Comodorense que la situación durante la noche fue especialmente intensa. “Como siempre, con un poco de temor, porque la verdad es que fue muy fuerte”, describió.

Según explicó, las olas golpeaban contra la costa y el agua superaba el camino. “El camino quedó completamente lleno de lagunas de agua salada”, señaló.

Cuestionan las medidas realizadas

Roberts sostuvo que parte de los trabajos efectuados anteriormente en el sector resultaron afectados por la marejada y consideró que las medidas implementadas hasta el momento no alcanzan para contener el avance del mar.

“Faltaron más rocas, faltó algo más contundente de lo que llevaron. Pensamos que iba a aguantar, pero se llevó bastante”, afirmó.

El vecino señaló que, tras las reuniones mantenidas con autoridades, se realizaron trabajos con tierra y piedras, pero aseguró que los residentes continúan esperando una solución de fondo.

También manifestó que, según la información que recibieron, existirían diferencias respecto de qué jurisdicción debe afrontar la obra. “Provincia dice que le corresponde al municipio, el municipio dice que a la Provincia y así estamos”, expresó Roberts.

El agua llegó hasta los patios

La preocupación aumenta por la cercanía de las viviendas. Roberts contó que durante la última marejada las olas superaron el camino y el agua alcanzó los patios de algunas casas.

El deterioro del acceso también condiciona otros servicios. Según explicó, el camión recolector de residuos ya no ingresa por ese sector. En su lugar, una camioneta retira las bolsas de calle Arenales y posteriormente las entrega al camión sobre calle Reconquista.

Los vecinos proponen un enrocado

Ante la reiteración de estos episodios, los residentes analizan alternativas. Roberts explicó que actualmente consideran que un muro de contención no sería la opción adecuada y mencionó un proyecto de enrocado elaborado por una vecina del sector.

La propuesta contempla colocar las rocas más hacia el sector costero y realizar un relleno para intentar reducir el impacto directo del oleaje sobre el camino.

Sin embargo, Roberts aseguró que por el momento no cuentan con respuestas respecto del financiamiento necesario para concretar la obra y que buscan avanzar con gestiones ante el Gobierno provincial.

“Pensamos que iba a ser algo que iba a durar un poco, pero la verdad es que no duró absolutamente nada”, lamentó.