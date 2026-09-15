El Gremio Petrolero de Base, a través de su Secretario General, Jorge Ávila, garantizó la continuidad laboral y respaldó las inversiones no convencionales tras una intensa jornada en el campo de la que también tomó parte el mandatario chubutense, Ignacio Torres.

En un despliegue territorial sin precedentes, Ávila encabezó una asamblea masiva en Manantiales Behr y posteriormente una recorrida oficial por el Yacimiento El Tordillo junto a autoridades provinciales, la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados. En el Perforador SAI 307, el líder gremial ratificó el fin de los despidos, ponderó el arribo de la operadora CrownPoint y destacó el valor de la mano de obra local.

La conducción del Sindicato del Petróleo, Gas y Energías Renovables del Chubut, liderada por ‘Loma’ Ávila, llevó adelante una destacada agenda institucional de trabajo en los Yacimientos de la Cuenca del Golfo San Jorge. La jornada comenzó a primera hora de la mañana con una asamblea informativa junto a las bases en el yacimiento Manantiales Behr para resguardar la operatividad del área y concluyó con una trascendental visita al Yacimiento El Tordillo.

Allí, el dirigente gremial inspeccionó el Perforador SAI 307 (No Convencional) acompañado por el Gobernador de la provincia, Ignacio Torres, integrantes de la Comisión Directiva, el Cuerpo de Delegados, representantes del gremio de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral conducido por José Llugdar y directivos de las empresas operadoras y de servicios San Antonio Internacional y CrownPoint.

Respaldo histórico a las inversiones en El Tordillo

Durante el acto desarrollado al pie del equipo perforador, Jorge Ávila puso en valor la reconversión de un Yacimiento maduro que en 2010 se encontraba al borde del abandono y remarcó el compromiso sindical para sostener las fuentes de empleo a través de la llegada de nuevos inversores.

“Es un día muy especial para nosotros. Tuvimos que confiar cuando vino CrownPoint y hoy se demuestra que no nos equivocamos. La empresa cumplió con los compromisos, volvimos a activar la producción y se reactivó a todo el personal. Todo esto es gracias al esfuerzo de la gente de campo, que es la que le pone el hombro a la industria en cada jornada”, afirmó Ávila en su discurso frente a las cuadrillas de Trabajadores.

El Secretario General subrayó la importancia de sumar tecnología y robótica a las maniobras de Torre y Producción, instando a capacitar a las futuras generaciones: “Nosotros no le tenemos que tener miedo a la nueva tecnología, la tenemos que saber usar. Queremos que los hijos de nuestros Trabajadores se preparen para manejar estos Equipos Automatizados. Al aportar al no convencional estamos garantizando un Sindicato fuerte y dejándole 100 años más de Petróleo a Comodoro Rivadavia”.

Asamblea en Manantiales Behr: Fin de los despidos y defensa irrestricta de los derechos

Previo a la actividad en El Tordillo, Ávila encabezó una concurrida Asamblea en Manantiales Behr donde dio explicaciones a las bases sobre las recientes tensiones operativas y ratificó la postura institucional de defender cada contrato de trabajo frente a cualquier intento de parálisis o bloqueo injustificado.

En ese ámbito, el referente de Petroleros Privados garantizó la estabilidad del personal en la provincia de forma contundente: “Acá terminan los despidos. En Chubut no hay más despidos; el que eligió quedarse se va a quedar y se va a jubilar acá, porque nosotros tenemos palabra y compromiso. Los trabajadores petroleros conocemos el frío, el miedo y el terror, pero aprendimos a trabajar y no nos vamos a asustar al primer tiro”.

Exigencia de obras públicas y compromiso social

En otro tramo de su alocución, Ávila se refirió a la enorme contribución económica que realiza la actividad petrolera al municipio y a las arcas provinciales, reclamando una justa devolución en infraestructura básica para la comunidad local.

“El 90% de lo que recauda la Provincia sale de acá, del petróleo. Por eso exigimos que las autoridades cumplan y le devuelvan a la ciudad el margen que merece. Cobra mucha plata la Intendencia y cobra la Provincia por regalías, pero seguimos teniendo rutas miserables que no se pueden terminar de reparar. Hay que decirlo con claridad: nosotros les damos la ganancia a la región y merecemos viajar seguros”, aseveró.

Finalmente, líder Sindicalista reafirmó la mirada solidaria de la Institución, destacando que el gremio continuará garantizando la cobertura del 100% en medicamentos para los jubilados de la actividad y que el próximo 7 de octubre se dará inicio a la construcción de un nuevo complejo hotelero para alojar a médicos especialistas que atenderán a la Familia Petrolera.