La propuesta contempla el desarrollo urbanístico de 138 lotes en el predio de los antiguos galpones de YPF. Allí se planifica la reubicación de los vecinos afectados por el desplazamiento del cerro Hermitte.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, en articulación con el Gobierno de la Provincia del Chubut, continúa avanzando en las gestiones para brindar una solución habitacional definitiva a las familias de los barrios El Marquesado y Los Tilos, cuyas viviendas resultaron afectadas por el movimiento geológico del cerro Hermitte.

A partir de los estudios y del informe técnico elaborado por la empresa IATASA, que declara inestable a la zona, las autoridades presentaron un prototipo urbanístico que contempla 138 lotes en el predio de los antiguos galpones de YPF. La iniciativa apunta a dar respuesta a los vecinos cuyas viviendas presentan daños de gravedad o condiciones que impiden su habitabilidad, mediante un proceso de reubicación que permita avanzar hacia una solución permanente.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que las familias beneficiarias puedan acceder directamente a la titularidad de dominio de los terrenos, evitando demoras innecesarias en los trámites legales y administrativos vinculados con la regularización de la propiedad.

En ese sentido, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, destacó que «desde la gestión del intendente Othar Macharashvili venimos tramitando la colaboración para que tanto la gente de El Marquesado como de Los Tilos sea partícipe del desarrollo urbanístico que se realizará donde estaban ubicados los galpones de YPF».

«Desde nuestro lugar, pusimos a disposición todo el equipo técnico, tanto de Planeamiento Urbano como de Agrimensura, para hacer una mensura de manera conjunta que, a la hora de realizar la inscripción registral, se les transfiera directamente la propiedad a los vecinos afectados», explicó Hernández.

En otro orden, el funcionario aclaró que se continuará con los peritajes, que constituyen uno de los fundamentos centrales para el cambio de partida inmobiliaria. «Tenemos un proyecto de mensura que venimos trabajando a partir del informe de IATASA, que contempla 138 lotes. Trabajaremos mancomunadamente con los equipos de Provincia para que salga lo más rápido posible», afirmó.

Asimismo, sostuvo que desde el Municipio se abrirá un expediente administrativo para realizar todas las gestiones documentales y legales que le permitan a la Provincia contar con la mayor cantidad de documentación necesaria, dotando al trámite de la celeridad que requiere.

La palabra de los vecinos

En ese contexto, la vecina de El Marquesado, Marcela Medina, manifestó: «Estamos contentos porque notamos los avances y el compromiso que está teniendo la Municipalidad para que todo se vaya resolviendo lo antes posible. Finalmente, hemos sido acompañados con el subsidio en primera instancia para poder alquilar y notamos que cada uno va sumando un granito de arena a esta situación tan terrible que nos toca atravesar».