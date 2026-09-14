El Municipio lleva adelante tareas de limpieza, mantenimiento de espacios públicos y acondicionamiento de distintos sectores de la ciudad. Las intervenciones se realizan a través de siete cuadrillas pertenecientes al Programa de Incentivo Laboral (PIL), que diariamente trabajan en articulación con el área de Parques y Paseos.

El responsable de Economía Social, Ricardo Fueyo, explicó que las cuadrillas realizan tareas de mantenimiento en avenidas y bulevares, con trabajos de limpieza, corte de pasto y retiro de tierra acumulada. Entre los sectores intervenidos se encuentran las avenidas Rivadavia, desde Pensamiento hasta España, y Alsina, desde Sarmiento hasta Hipólito Yrigoyen, además de la avenida Kennedy, donde las tareas de poda y retiro de ramas se concentran durante los fines de semana para reducir las complicaciones en el tránsito.

También detalló que se desarrollan trabajos en barrio Laprida y en el puente de Kilómetro 5, a partir de un pedido de la Secretaría General. En Laprida, las cuadrillas avanzan con la limpieza de los alrededores de los pluviales, el corte de pasto, el retiro de residuos y la poda de ramas que obstruyen la circulación vehicular. Mientras se aclaró que la limpieza interna de los pluviales requiere el uso de maquinaria específica.

Por otra parte, desde el área se indicó que se mantienen tareas diarias en la parte alta del barrio Pietrobelli, en sectores que no se encuentran contemplados en el contrato de Urbana, además de trabajos en escaleras y distintos puntos de la ciudad.