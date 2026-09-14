El presidente Javier Milei, en su súbita transformación malvinera, hoy le dio una especie de «master class» a los diputados y sendores de La Libertad Avanza, a los que les detalló los alcances de su movida para ganar la agenda con un tema central y de alto impacto para los argentinos.

Mientras tanto, se amplia la denuncia contra el titular del BCRA, Santiago Bausilli, que le mintió a los senadores sobre el lugar donde esta el oro de los argentinos, que no es Suiza como aseguró suelto de cuerpo, sino la capital de Gran Bretaña.

Un fiscal quiere reabrir las causas archivadas por la deuda contraída por Macri, Caputo y Sturzenegger.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: