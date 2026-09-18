Una mujer de 78 años falleció este viernes por la tarde luego de ser rescatada de las aguas en el sector de la Costanera de Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30, cuando el Centro de Monitoreo Policial alertó sobre la presencia de una persona aparentemente ahogada en el mar.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Seccional Primera constataron que personal de la Prefectura Naval Argentina ya se encontraba asistiendo a la mujer y realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Minutos después se sumó el equipo del servicio de Salud, que continuó con las tareas de asistencia y dispuso el traslado urgente de la víctima al Hospital Regional.

Sin embargo, pese a las maniobras de reanimación y la atención médica recibida, desde el nosocomio confirmaron posteriormente el fallecimiento de la mujer.

El hecho quedó bajo intervención de las autoridades correspondientes, que trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio.