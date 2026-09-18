El Juzgado de Familia N°4 de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia de la Circunscripción Comodoro Rivadavia, a cargo del Dr. Pablo José Pérez, junto con la Dirección General de Adopciones de Chubut, lanzó una convocatoria para encontrar una familia a una niña de 11 años que cursa 5° grado.

La búsqueda está dirigida a mujeres solas que puedan brindarle amor, empatía y cuidado, acompañando su crecimiento y garantizando su derecho a vivir en familia, siempre respetando y fortaleciendo el vínculo con sus hermanos.

La niña se describe como alegre y cariñosa. Entre sus gustos destacan nadar, pasear, cocinar y disfrutar de la playa.

Las personas interesadas podrán inscribirse enviando sus datos personales y de contacto a los correos: legajosadopciones_cr@juschubut.gov.ar o adopcionescomodororivadavia@gmail.com, desde el 18 de septiembre hasta el 23 de noviembre de 2026.