La División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Puerto Madryn llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Oeste, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737 sobre tenencia y tráfico de estupefacientes.

El procedimiento se concretó el jueves alrededor de las 16 horas, con autorización del Juzgado Federal de Rawson, y la causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía Descentralizada de Rawson, a cargo del fiscal Fernando Omar Gélvez.

Según informó la Policía, la investigación se extendió por dos semanas y permitió documentar transacciones vinculadas al expendio de drogas, incluso bajo la modalidad delivery, utilizando una motocicleta de baja cilindrada para concretar entregas.

En el operativo se secuestraron envoltorios de cannabis prensado, cigarrillos artesanales listos para la venta, cuatro teléfonos celulares y una motocicleta de 110 cc. Una pareja mayor de edad quedó imputada.

Del procedimiento también participó personal del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP).