La jueza penal María Alejandra Hernández absolvió a Germán Darío Martinelli en el juicio por el uso de documentos falsos vinculados con la presentación de avales de la Lista 55 Blanca para las elecciones de delegados de Servicoop de diciembre de 2024.

Martinelli había sido acusado por el Ministerio Público Fiscal como autor del delito de uso de documento falso, previsto en los artículos 45 y 296 del Código Penal.

La Fiscalía sostuvo durante el debate que la presentación contenía avales con firmas que distintas personas dijeron no reconocer y documentación correspondiente a personas fallecidas, y que Martinelli había presentado personalmente las planillas en su carácter de apoderado de la lista.

La jueza, sin embargo, consideró que podría suceder que Martinelli no conociera la falsedad de las firmas al momento de utilizar las planillas.

Además, señaló que si bien los testigos no reconocieron su firma en el debate, la ausencia de una pericia caligráfica que acreditara técnicamente la falsedad de las firmas cuestionadas, al considerar que los testimonios de las personas que no las reconocieron no resultaban suficientes para demostrar, por sí solos, el conocimiento del imputado.

Finalmente, Hernández sostuvo que no se había alcanzado el grado de certeza necesario para una condena y que subsistía una duda razonable acerca de si Martinelli conocía la falsedad de los avales o si, por el contrario, pudo haber sido víctima de errores producidos durante la recolección de las planillas. En consecuencia, aplicó el principio in dubio pro reo y dispuso su absolución.