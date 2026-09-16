Alejandro Varas, defensor público de “Maycol” González, uno de los imputados por la muerte de Angel López, confirmó que las pericias sobre el cuerpo del niño de 4 años comenzarán el próximo 21 de octubre y que serán claves para resolver la causa de su deceso.

En diálogo con ABC Radio por FM Records indicó que la confirmación de la pericia “es una muy buena noticia. Será el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema quien realizará la pericia y a quien ya se remitió todo lo necesario. Esto permite no insumir mucho tiempo en el proceso”, agregó.

“No hay plazos de demora del trámite, pero entiendo que no va a insumir mucho más tiempo y calculo que para fines de noviembre tendremos alguna novedad”, acotó.

El defensor sostuvo que “Con estas pericias se intentará establecer la data de las infiltraciones en el cuero cabelludo, que hará algo en lo que había dudas y además la causa eficiente de muerte. Eso es lo que apunta este nuevo análisis sobre autopsia realizada a Ángel López”, recordó.

“La pericia se hace en Buenos Aires teniendo en cuenta todos los informes anteriores y entiendo que no cambiarán la causa en general porque la Fiscalía tiene una postura tomada, pero si puedo modificarse si hay una o dos causas de muerte”, explicó.

Por último, resaltó que “No hay veedores de las partes y será un informe totalmente objetivo, lo que surja de ese informe no tendrá mayores cuestionamientos”.