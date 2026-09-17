La Justicia Federal de Bariloche deberá ratificar en una próxima audiencia el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la querella y la defensa técnica de Facundo Jones Huala. El entendimiento establece una condena de 5 años y 2 meses de prisión de cumplimiento efectivo, la cual adquirirá carácter firme una vez que sea evaluada y homologada por el juez Leandro Gómez Constenla.

El expediente judicial se inició a partir de la detención del imputado, llevada a cabo el 6 de junio de 2025 en la localidad de El Bolsón. A lo largo de la etapa de instrucción, las acusaciones iniciales de mayor severidad fueron recalificadas bajo la figura contemplada en el artículo 213 bis del Código Penal.

De concretarse la validez formal del acuerdo en la sede judicial, la resolución pondrá fin al proceso penal mediante la aplicación de la pena acordada entre las partes.