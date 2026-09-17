El artista plástico Peter Max falleció a los 88 años de edad, según confirmó su hijo Adam Max. Nacido en Berlín en 1937, el creador se vio obligado a emigrar junto a su familia para escapar del régimen nazi, estableciéndose tiempo después en Estados Unidos, donde desarrollaría una prolífica carrera artística.

Durante la década de 1960, Max emergió como una figura clave del pop art y el movimiento psicodélico. Sus icónicas obras de colores saturados e intensos trascendieron los lienzos para plasmarse en una amplísima gama de productos comerciales y afiches que definieron la estética de esa época.

Su impacto visual se consolidó en las décadas siguientes al diseñar el primer logotipo original de la cadena televisiva MTV en los años 80 y al ser nombrado artista oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 1994 en Estados Unidos. Tras su partida, sus allegados destacaron su calidez humana y la particular mirada creativa con la que retrató el mundo.