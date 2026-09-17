El hábito de enjuagar el arroz antes de su cocción es una práctica culinaria fundamental que marca la diferencia en el resultado final. El principal beneficio de este proceso radica en la eliminación del almidón suelto que recubre la superficie de los granos tras el pulido y envasado.

Al retirar este exceso de almidón mediante el lavado con agua fría, se evita que el agua de cocción se vuelva demasiado espesa y pegajosa. Esto permite obtener un arroz más suelto, graneado y con una textura mucho más ligera, ideal para preparaciones como guarniciones, ensaladas o platos de la cocina asiática.

Además de la mejora estética y gastronómica, enjuagar el grano ayuda a limpiar posibles restos de polvo o impurezas propias del procesamiento industrial, garantizando un alimento más limpio antes de llevarlo al fuego.