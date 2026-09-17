Las cáscaras de mandarina, que muchas veces se descartan, comenzaron a ser reutilizadas en recetas y trucos caseros. Una de las prácticas más difundidas es hervirlas con azúcar, una preparación sencilla que ofrece múltiples usos.

En el ámbito gastronómico, la mezcla se convierte en un almíbar aromático ideal para perfumar postres, endulzar bebidas o acompañar preparaciones cítricas. También se elaboran cáscaras confitadas, que reaparecen en panes, budines y pastelería.

Otro beneficio es su capacidad para perfumar ambientes: al hervirlas, liberan aceites naturales que neutralizan olores y dejan un aroma fresco y dulce. Además, la combinación se aprovecha como base para limpiadores caseros, gracias al poder desengrasante de los cítricos.

La recomendación se sostiene en tres razones principales:

Aporta sabor sin gastar de más, reutilizando un recurso que suele desecharse. Reduce residuos, transformando restos de fruta en un producto útil. Tiene múltiples usos domésticos, desde la cocina hasta la limpieza.

La preparación es simple: lavar bien las cáscaras, hervirlas con agua y azúcar hasta que se ablanden o el líquido se espese, y conservar en un frasco limpio. Para intensificar el aroma, se pueden añadir especias como clavo de olor, canela o limón.