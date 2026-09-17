Bajo los Huesos se transformará este domingo en el epicentro de la pesca deportiva regional con la celebración de una nueva edición de la «Fiesta del Pejerrey Patagónico», certamen organizado por el Club de Pesca y Náutico de Rawson. La cita comenzará a las 10:00 y se extenderá hasta las 15:00 horas, reuniendo a competidores locales y a participantes llegados de distintos puntos de Chubut y de provincias vecinas como Río Negro y Santa Cruz.

La competencia estará abierta a las categorías élite, promocionales, veteranos, mixtos y cadetes, destacándose que estos últimos contarán con inscripción totalmente gratuita. La modalidad del concurso evaluará tanto la suma de puntos como la cantidad de piezas obtenidas por los pescadores.

Respecto a los reconocimientos, los tres primeros puestos de cada categoría recibirán sus correspondientes trofeos. El incentivo mayor de la jornada estará reservado para la dupla que logre el mayor peso acumulado en su captura, la cual se adjudicará el premio principal de 500.000 pesos.