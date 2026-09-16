Lionel Messi se despedirá de la selección argentina de fútbol el próximo 6 de octubre, en un partido frente a Benín que se disputará en el estadio Monumental de Buenos Aires, informó el martes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

«Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece el día 6 de octubre, acá, en la Argentina», informó el titular del organismo, Claudio «Chiqui» Tapia, en las redes sociales.

Tras mantener una conversación con el técnico de la selección, Lionel Scaloni, el titular de la AFA también extendió la invitación «a todos los campeones del mundo que participaron del Mundial de Catar para que con sus familias lo acompañen en un partido inolvidable, el último tango del mejor jugador del mundo».

A sus 39 años, el capitán de la selección argentina de fútbol anunció en agosto su retiro del combinado nacional tras 20 años de trayectoria, al afirmar que se «vació» y que no tenía «más para dar» con la camiseta albiceleste.

Messi debutó con la selección argentina en 2005 y disputó seis Mundiales y siete ediciones de la Copa América.

Con la Albiceleste conquistó las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar 2022, además de obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Como capitán de la selección argentina, Messi la condujo hasta la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en la que perdió por 0-1 ante España.

El delantero anotó ocho goles y dio cuatro asistencias en ocho partidos del certamen, tras el cual anunció el fin de su carrera internacional.

Messi es, además, el máximo goleador histórico de la selección argentina, con 125 tantos, y el jugador con más partidos disputados con la Albiceleste, con 207.

El argentino es también el único futbolista que ha ganado ocho veces el Balón de Oro (2009-2012, 2015, 2019, 2021 y 2023).

El delantero fue nominado por decimoséptima ocasión al Balón de Oro, cuya 70ª ceremonia se celebrará el próximo 26 de octubre en Londres.