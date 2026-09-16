Comodoro Rivadavia y Rada Tilly están comprendidas dentro de un alerta amarillo por viento.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que «el área será afectada por vientos del sector Oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90».

A las 7, la temperatura es de 7.2 grados, con una sensación térmica de 5.1.

El cielo está parcialmente nublado

La humedad alcanza al 52 %

La presión es de 1000.6 hectoPascales

El viento sopla en dirección Norte a 12 kilómetros por hora

La visibilidad es óptima, de 30 kilómetros

La mínima de hoy fue de 6 grados y se espera una máxima de 18.