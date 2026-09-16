El fallecido oriundo de Trelew era trabajador rural (54 años) , fue encontrado sin vida este martes en un establecimiento ubicado a más de 200 kilómetros de la ciudad. Según las primeras informaciones, el hombre habría quedado atrapado debajo de su camioneta mientras intentaba repararla.

El hecho fue descubierto por su hija, quien decidió trasladarse al campo luego de varios días sin recibir noticias de su padre. Al llegar, lo encontró fallecido en el lugar.

Personal de la Comisaría de Las Plumas intervino y realizó las actuaciones correspondientes. Tras finalizar las diligencias, el cuerpo fue trasladado hacia Trelew para su sepultura.

Las autoridades continúan trabajando para establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.