La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena por una fuerte versión sobre su relación con otras madres del colegio de sus hijos. Según el relato difundido en televisión, la actriz sería una presencia distante en reuniones y actividades escolares.

La periodista que compartió la información contó: “Tengo para contarles algo. Ayer hablé con una cosmetóloga… Vos sabés que atiendo a una mamá del colegio de la hija de la China”. De acuerdo con esa versión, la actriz casi no tendría contacto con las demás madres y en ocasiones no respondería cuando le hablan.

Incluso se mencionó la posibilidad de una “fobia social”, aunque no existe ninguna confirmación pública de ese diagnóstico. Lo que sí se destacó es que, en actos escolares anteriores, era Benjamín Vicuña quien más participaba de las actividades de Magnolia y Amancio.

El relato incluyó además una escena en un cumpleaños infantil, donde Mauro Icardi habría intentado conversar con las madres presentes mientras la China mantenía poca interacción.

La situación generó sorpresa porque, pese a su exposición mediática y su protagonismo en conflictos familiares con Wanda Nara, la actriz mostraría un comportamiento muy diferente en el ámbito escolar.

Su vida familiar cambió radicalmente en los últimos años: tras su separación de Vicuña en 2021, formó pareja con Mauro Icardi y desde 2025 convive con él y sus hijos en una dinámica de familia ensamblada. En 2026, la propia actriz aseguró que sus hijos quieren mucho al futbolista, confirmando su rol importante en la vida cotidiana.

Ahora, esta nueva versión vuelve a poner el foco sobre una faceta menos conocida de la actriz: su vínculo con las familias del colegio.