La 12ª edición de Expo Turismo Comodoro Alma Patagónica se realizará del 6 al 8 de noviembre en el Predio Ferial. Habrá rondas de negocios, destinos turísticos de Argentina y Chile, experiencias inmersivas, cocina en vivo y un anuncio de descuentos de hasta el 25% en vuelos de JetSMART.

Comodoro Rivadavia se prepara para convertirse este fin de semana en uno de los principales puntos de encuentro del turismo patagónico con la realización de la 12ª edición de Expo Turismo Comodoro Alma Patagónica, que se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Predio Ferial.

Organizada por la Municipalidad, a través de Comodoro Turismo, la exposición se realizará bajo el lema “Mar de Oportunidades” y reunirá a destinos turísticos de la Patagonia argentina y chilena, operadores, emprendedores, productores y visitantes.

La propuesta combinará una primera jornada destinada a profesionales del sector con dos días abiertos al público, que incluirán gastronomía, espectáculos en vivo, charlas, experiencias audiovisuales y actividades para toda la familia.

El viernes habrá rondas de negocios y anuncios turísticos

El viernes 6 de noviembre, de 9 a 18 horas, se desarrollará la Ronda de Negocios de la Cumbre Patagónica, un espacio exclusivo para profesionales del turismo.

Participarán mayoristas, operadores turísticos, prestadores de servicios y emprendedores, con el objetivo de generar vínculos comerciales y fortalecer la promoción de los destinos regionales.

La jornada incluirá una presentación de Comodoro Rivadavia a cargo del gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco.

También se realizará el panel “De la Patagonia al Mundo”, con Jefferson González, fundador de Patagonia Experience de Brasil, y Agustín Calvetti, especialista en turismo receptivo y desarrollo de destinos.

JetSMART ofrecerá descuentos de hasta el 25% para viajar a Comodoro

Uno de los anuncios destacados será la presentación del código promocional CRDSEI, que permitirá acceder a descuentos de hasta el 25% en vuelos de JetSMART, según las condiciones de la promoción.

El beneficio estará disponible para realizar compras desde el 6 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 2026, con viajes previstos entre el 1 de febrero y el 16 de junio de 2027.

La iniciativa busca incentivar la llegada de turistas a Comodoro Rivadavia, especialmente durante la temporada de avistaje de ballenas Sei en el Golfo San Jorge.

La propuesta surgió de gestiones realizadas entre Comodoro Turismo y la compañía aérea durante la Feria Internacional de Turismo.

Sábado y domingo: la Expo abre al público desde las 12

El sábado 7 y domingo 8 de noviembre, las puertas del Predio Ferial se abrirán al público a partir del mediodía.

Ambas jornadas comenzarán con una hora silenciosa, destinada a quienes prefieran recorrer la exposición en un ambiente con menor estimulación sensorial.

Luego se desarrollarán presentaciones de destinos turísticos, charlas, actividades recreativas y espectáculos.

Durante el acto institucional también se realizará un homenaje a Antonio Roqueta Prat, reconocido empresario y referente histórico del sector hotelero y gastronómico de la Patagonia Central.

Experiencias inmersivas y un documental sobre la ballena Sei

Entre las principales atracciones estará el Domo 360°, que ofrecerá la experiencia inmersiva Comodoro Infinito.

Además, se proyectará el documental Sei, la ballena desconocida, filmado en las costas del Golfo San Jorge por Jumara Films, en colaboración con National Geographic Pristine Seas.

El domingo habrá un espacio dedicado a producciones audiovisuales locales, entre ellas PETROKA, un corto animado realizado por estudiantes de la ENERC, y las cápsulas de Proyecto Mar.

También se presentará el espectáculo infantil Esto es Halloween, a cargo de Alas Escuela de Danza y Teatro.

Cocina en vivo y sabores de la Patagonia

El sábado, el espacio Aula Cocina Comodoro Invita, organizado con la participación de FEHGRA, reunirá a referentes gastronómicos.

Entre las propuestas anunciadas se encuentran:

Enzo Mayorga: Bosco: Fuego, Mar y Memoria Patagónica.

Flora Moyano: Cookies Patagónicas.

Pablo Gutiérrez: Patagonic Wild Bread.

Dr. Hernán Barreda: El valor de lo nuestro: producir a conciencia.

Edgardo Ríos, conocido como Mambrunense, con una presentación gastronómica especial.

El objetivo será poner en valor los productos regionales, la cocina patagónica y las experiencias vinculadas con la identidad local.

Emprendedores, espectáculos y propuestas para toda la familia

La exposición también contará con un Paseo de Compras integrado por productores y emprendedores patagónicos.

Los visitantes podrán recorrer una muestra fotográfica de Malvinas y distintos puntos para tomarse fotografías, inspirados en Rocas Coloradas, Astra y las comunidades extranjeras.

Habrá un Espacio Kids a cargo de la Secretaría de Cultura, mientras que el Streaming con Alma Patagónica transmitirá en vivo ambas jornadas, de 14 a 20 horas, a través del canal de YouTube de Comodoro Turismo.

En el Patio del Festín, tanto interior como exterior, se instalarán propuestas gastronómicas y se desarrollarán espectáculos de artistas locales durante la tarde y la noche, además de sorteos para los asistentes.

Una tienda solidaria a beneficio de una institución de Stella Maris

En el hall de ingreso funcionará la Tienda Comodoro Alma, con productos de la marca ciudad.

En esta edición, lo recaudado será destinado a Juntos por un Corazoncito Feliz, una asociación civil sin fines de lucro ubicada en el barrio Stella Maris.

La iniciativa busca combinar la promoción de la identidad comodorense con el acompañamiento a instituciones de la comunidad.

“Una vitrina para mostrar lo mejor de Comodoro”

El gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, destacó la importancia de la exposición como espacio de promoción y desarrollo económico.

“Esta nueva edición de la Expo es una vitrina para mostrar lo mejor de Comodoro y de la Patagonia”, expresó.

También remarcó que el encuentro permitirá generar oportunidades comerciales entre operadores internacionales, mayoristas y emprendedores locales.

Días y horarios de la Expo Turismo 2026

Viernes 6 de noviembre: de 9 a 18 horas, jornada exclusiva para profesionales del turismo.

de 9 a 18 horas, jornada exclusiva para profesionales del turismo. Sábado 7 de noviembre: desde las 12 horas, abierta al público.

desde las 12 horas, abierta al público. Domingo 8 de noviembre: desde las 12 horas, abierta al público.

desde las 12 horas, abierta al público. Lugar: Predio Ferial de Comodoro Rivadavia.

Para conocer la programación completa y las novedades del evento, se puede consultar el sitio oficial de Comodoro Turismo: https://comodoroturismo.gob.ar/