Murumba regresa con una nueva etapa artística y lanza “¿CUÁNDO?”, el primer adelanto de su próximo EP. La canción combina música urbana, cumbia, rock y electrónica, y propone una experiencia que refleja la idea de que lo único permanente es el cambio.

El single fue grabado en Romaphonic y contó con la participación de músicos invitados de gran trayectoria: Sebastián “Roger” Cardero, baterista de Los Piojos, y Manuel Uriona, percusionista de Bersuit. También se sumó Coloco Club junto al artista invitado E.N.N.I..

La formación de Murumba en este lanzamiento incluye a Victoria Pérez en bajo, Diego Velásquez en guitarra, Anita Velásquez en coros y percusión menor, y Juanjo Velásquez en voz principal y guitarras. La producción técnica estuvo a cargo de Guido Nisenson como ingeniero de grabación, con mezcla de Lobo Zepol y mastering de Carlos Laurenz.

Con este estreno, la banda renueva su sonido y consolida una identidad propia dentro del rock alternativo en español, abriendo el camino hacia un EP que promete marcar un nuevo capítulo en su trayectoria.