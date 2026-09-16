La XI° Edición de la Corrida Día del Inmigrante Pionero Patagónico se llevará a cabo el próximo domingo 20 de septiembre en Comodoro Rivadavia. La largada será a las 10:30 horas desde Lucio Mansilla 151, barrio Rodríguez Peña, con recorridos de 5K y 10K.

El evento, organizado por Acuarium Triatlón y Fedecomex, tiene un fin solidario: será a beneficio del Hospital Regional. Además de la competencia deportiva, se invita a los participantes y vecinos a colaborar con donaciones de artículos de librería, sábanas y productos de primera necesidad como leche de fórmula, chupetes y toallitas húmedas.

Las inscripciones cierran el sábado 19 a las 12:00 horas, y el mismo día de la carrera se realizará el retiro de números y la entrega de donaciones desde las 9:00. Al finalizar la competencia se llevará a cabo la premiación.

La Corrida del Inmigrante se ha consolidado como un espacio de encuentro comunitario que combina actividad física, solidaridad y memoria histórica, en homenaje a los pioneros patagónicos.