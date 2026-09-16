La Expoindustria Comodoro 2026 se desarrollará durante tres jornadas jueves, viernes y sábado con una propuesta que combina negocios, conferencias, talleres y actividades culturales abiertas al público.

El jueves se iniciará con rondas de negocios generales y sectoriales, incluyendo hidrocarburos, pesca e inmobiliarias. Luego se ofrecerán conferencias sobre política y economía a cargo de especialistas como Lucas Romero y Sigott, y por la tarde se realizará la inauguración oficial de la muestra. El cierre de la jornada estará dedicado a emprendedores, con la participación de Ricky Sarcani.

El viernes se dividirá en dos bloques: por la mañana se abordará la innovación tecnológica y empresarial, mientras que por la tarde se analizarán los modelos de desarrollo de las operadoras y empresas de servicios, junto con la visión de los trabajadores sobre el futuro de la cuenca. En paralelo, el INTI dictará un taller para pymes orientado al fortalecimiento e innovación.

El sábado también tendrá dos bloques principales. El primero estará enfocado en el desarrollo urbano y los desafíos del cambio climático y productivos actuales. Por la tarde, el eje será el aprovechamiento de los recursos marinos, con la presencia de empresas chilenas y la Universidad de Los Lagos, que compartirán experiencias sobre pesca y acuicultura. Además, se contará con un especialista en inteligencia artificial y tecnología, que expondrá sobre los cambios que impactan en la ciudad y su futuro.

Todas las actividades serán gratuitas y abiertas al público, combinando espacios de análisis económico y tecnológico con propuestas recreativas, gastronomía y espectáculos musicales. La Expoindustria busca no solo mostrar la producción regional, sino también generar un ámbito de debate y reflexión sobre las estrategias de desarrollo en un contexto de transformaciones económicas, productivas y geopolíticas.

El presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo, Rubén Zárate, brindó detalles sobre la organización y destacó la participación empresarial y los principales temas que atravesarán el encuentro, comento : “La idea es que no solo sea una muestra, sino que durante la muestra podamos tener claridad para debatir, conversar y pensar estrategias de futuro”.