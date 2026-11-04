Comodoro Rivadavia se prepara para recibir la 12.ª edición de la Expo Turismo, un encuentro que durante tres jornadas combinará negocios internacionales, promoción de destinos, innovación tecnológica, gastronomía y espectáculos para toda la familia.

El evento buscará fortalecer el posicionamiento de Comodoro Rivadavia como puerta de entrada a la Patagonia y generar nuevas oportunidades comerciales para los prestadores turísticos de la región.

Eduardo Carrasco, gerente de Comodoro Turismo, brindó detalles de la organización y destacó la importancia de las rondas de negocios, los acuerdos de cooperación regional y la participación de operadores turísticos internacionales.

La propuesta comenzará el viernes con actividades destinadas al sector turístico, mientras que el sábado y domingo la exposición abrirá sus puertas al público con entrada libre y gratuita.

Operadores de Brasil y Chile llegarán a Comodoro para generar negocios

Uno de los principales atractivos de esta edición será la realización de rondas de negocios en el marco de la Cumbre Patagónica.

Participarán 15 empresas mayoristas y turoperadores nacionales e internacionales, provenientes de Argentina, Brasil y Chile, que mantendrán encuentros con más de 40 vendedores y emprendedores turísticos inscriptos.

La iniciativa apunta a conectar directamente a prestadores locales, hoteles, agencias y operadores con grandes comercializadores de viajes.

El objetivo es incorporar nuevos destinos patagónicos a paquetes turísticos que puedan ofrecerse tanto en el mercado nacional como internacional.

De esta manera, la Expo Turismo busca trascender el formato tradicional de exposición y convertirse también en un espacio de generación de oportunidades económicas para la actividad.

Comodoro fortalecerá su vínculo turístico con Chile y otras localidades

Durante el acto de apertura está prevista la firma de convenios de colaboración con las municipalidades de Río Gallegos y Río Mayo, con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto y la promoción regional.

También se presentará una guía turística binacional elaborada junto a Sernatur Aysén, con la participación de Claudio Montesinos.

El material contará con más de 40 páginas de información promocional sobre los atractivos turísticos de ambas regiones y estará disponible para descarga digital.

Esta herramienta busca facilitar la difusión de circuitos y experiencias que integren destinos de la Patagonia argentina y chilena.

Por otra parte, la firma de un convenio previsto con representantes de La Pampa fue postergada debido a que no podrán participar del encuentro.

Más de 40 destinos mostrarán sus atractivos turísticos

La exposición contará con la participación de más de 40 destinos, que presentarán sus principales propuestas y experiencias para los visitantes.

Además, se desarrollarán más de 30 charlas técnicas y promocionales a cargo de representantes de destinos, especialistas y prestadores turísticos.

La oferta de Comodoro Rivadavia tendrá un espacio destacado mediante una isla de prestadores, donde 17 empresas locales darán a conocer sus servicios y propuestas.

La intención es mostrar la diversidad de experiencias que ofrece la ciudad y fortalecer su presencia dentro de los circuitos turísticos patagónicos.

Una experiencia inmersiva para descubrir Comodoro en 360 grados

Entre las novedades de esta edición se destaca la instalación de un domo inmersivo con tecnología Full Dome 360°, que permitirá disfrutar de imágenes y experiencias visuales vinculadas con los atractivos de Comodoro Rivadavia.

La propuesta incluirá visualizaciones terrestres y submarinas, ofreciendo una manera diferente de conocer los paisajes de la ciudad y su entorno natural.

Este espacio buscará acercar la tecnología a la promoción turística y generar una experiencia atractiva para visitantes de todas las edades.

El Patio de Festín sumará gastronomía, música y espectáculos

La gastronomía también tendrá un papel protagonista durante el encuentro.

La Expo contará con el Patio de Festín, distribuido en espacios interiores y exteriores del predio, donde los visitantes podrán disfrutar de distintas propuestas gastronómicas.

Además, se instalará un Patio de Fuegos con 15 carros de comida, acompañado por un escenario destinado a espectáculos musicales.

La programación incluirá presentaciones de folclore, música en vivo y sesiones de DJ, convirtiendo al evento en una alternativa recreativa para compartir en familia o con amigos.

Habrá una hora silenciosa para promover la inclusión

Una de las iniciativas destacadas de la organización será la implementación de una hora silenciosa durante el sábado y domingo, de 12:00 a 13:00 horas.

Esta modalidad está pensada especialmente para personas con sensibilidad auditiva, con el objetivo de ofrecer un entorno más accesible durante el inicio de cada jornada.

La propuesta forma parte de las acciones destinadas a ampliar la participación y permitir que más personas puedan disfrutar de la exposición.

Días y horarios de la Expo Turismo

La 12.ª edición se desarrollará durante tres jornadas, con actividades comerciales y propuestas abiertas a la comunidad.

Viernes: apertura institucional, Cumbre Patagónica y rondas de negocios con operadores nacionales e internacionales.

Sábado: de 12:00 a 00:00 horas, con exposición turística, gastronomía, charlas y espectáculos.

Domingo: de 12:00 a 22:00 horas, con continuidad de las actividades para el público.

La entrada será libre y gratuita.

Comodoro busca consolidarse como destino turístico internacional

La Expo Turismo se presenta como una oportunidad para fortalecer la actividad turística y ampliar las posibilidades de desarrollo económico de Comodoro Rivadavia y la región.

La participación de operadores extranjeros, la promoción conjunta con destinos chilenos y la incorporación de herramientas tecnológicas forman parte de una estrategia orientada a proyectar los atractivos patagónicos hacia nuevos mercados.