Los jubilados de Comodoro Rivadavia se manifestarán hoy, desde las 11, en la sede del PAMI, donde reclamarán por la falta de respuestas al petitorio presentado hace 6 meses.

Desde el Frente de Jubilados en Lucha se convocó a todas las organizaciones sociales y a la comunidad en general a acompañar la protesta.

En su comunicado, además de los reclamos a nivel nacional por el deterioro de ingresos y prestaciones, los jubilados de Comodoro Rivadavia agregaron puntos locales, que tienen que ver con las malas condiciones de atención y en la que se encuentra el edificio y los trabajadores.