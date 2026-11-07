La conductora habría abandonado las grabaciones de MasterChef Celebrity tras recibir una llamada. Según informó LAM, se produjo una fuerte discusión con el futbolista y tomó intervención la Fiscalía de Género de Tigre por una denuncia de presuntas lesiones.

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a quedar en el centro de la atención mediática tras un episodio de tensión familiar ocurrido en un barrio privado de Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre, que habría requerido la intervención de efectivos policiales y personal médico.

Según la información difundida por el programa LAM, de América TV, la conductora interrumpió las grabaciones de MasterChef Celebrity después de recibir una llamada telefónica y se dirigió de inmediato al domicilio donde se encontraba el futbolista.

Al llegar, según la versión televisiva, ya había presencia policial y una ambulancia en el lugar.

Una fuerte discusión en plena calle

El periodista Pepe Ochoa relató que el encuentro entre Wanda Nara y Mauro Icardi derivó en una discusión a los gritos en la vía pública del barrio cerrado.

De acuerdo con su testimonio, una persona que se encontraba en el lugar intentó intervenir para calmar la situación, aunque no logró evitar que el conflicto escalara.

Posteriormente, varios móviles policiales y una unidad médica ingresaron al sector para asistir a los involucrados.

Intervino la Fiscalía de Género de Tigre

Según las fuentes citadas por el programa, la Fiscalía de Género de Tigre tomó intervención en una investigación preliminar por presuntas lesiones.

En ese contexto, Icardi habría sido convocado a prestar declaración, aunque, de acuerdo con la información difundida, decidió no hacerlo.

Por su parte, Wanda Nara habría declarado acompañada por sus representantes legales.

Hasta el momento, no se difundieron precisiones oficiales sobre las circunstancias que motivaron la intervención judicial ni sobre las eventuales responsabilidades de las personas involucradas.

Una persona habría sido trasladada a un centro médico

Otro de los datos difundidos por Pepe Ochoa indica que una ambulancia trasladó a una de las personas involucradas hacia un establecimiento médico de la zona de Dique Luján.

El traslado habría tenido como objetivo realizar una evaluación de su estado de salud.

Sin embargo, no trascendió información oficial sobre la identidad de la persona asistida ni sobre la existencia o gravedad de posibles lesiones.

Las imágenes que difundió LAM

Durante la emisión del programa se mostraron registros audiovisuales de parte del episodio ocurrido en Nordelta.

En una de las grabaciones se escucha a Mauro Icardi manifestar: “Está conmigo. Es mi responsabilidad. Punto”.

Las imágenes generaron repercusión en los medios y las redes sociales, aunque no permiten establecer por sí solas cómo comenzó el conflicto ni las circunstancias completas de lo ocurrido.

La investigación continúa

El episodio suma un nuevo capítulo a los conflictos familiares y judiciales que han trascendido públicamente entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Por el momento, la información conocida surge principalmente de lo difundido por LAM y de fuentes citadas por el programa.

Se aguardan precisiones oficiales de las autoridades judiciales para determinar qué ocurrió y si se adoptaron medidas en el marco de la investigación.