Durante su llegada a Uruguay, el Pontífice recordó la intervención pulmonar que atravesó recientemente y advirtió sobre las desigualdades en el acceso a los tratamientos médicos. También se refirió al aborto, el suicidio, la democracia y la convivencia social.

El papa León XIV inició su gira por América Latina con un fuerte mensaje sobre la salud, la dignidad humana y la responsabilidad de los Estados frente a las desigualdades sociales. Durante su discurso en la Plaza Independencia de Montevideo, acompañado por el presidente uruguayo Yamandú Orsi, compartió reflexiones sobre su reciente enfermedad y las dificultades que enfrentan millones de personas para acceder a la atención médica.

La ceremonia se realizó el viernes 6 de noviembre ante unas 30.000 personas, en el comienzo de una visita que también incluirá Argentina y Perú.

El Papa recordó su operación pulmonar

Uno de los momentos más significativos del discurso fue cuando León XIV hizo referencia a su experiencia personal tras una intervención quirúrgica pulmonar.

El Pontífice expresó su agradecimiento por la atención recibida y utilizó esa experiencia para llamar la atención sobre quienes no cuentan con recursos económicos suficientes para acceder a diagnósticos y tratamientos.

En ese sentido, sostuvo que garantizar la atención sanitaria, independientemente de la situación económica de cada persona, constituye una responsabilidad colectiva.

También remarcó que la enfermedad, la discapacidad o la pérdida de autonomía no disminuyen la dignidad de las personas y que, precisamente en esas circunstancias, resulta indispensable fortalecer el acompañamiento familiar, comunitario e institucional.

Un mensaje sobre el aborto y la protección de la vida

Durante su intervención, León XIV también abordó la protección de la vida desde la concepción, en un país donde la interrupción voluntaria del embarazo está legalizada desde 2012.

El Papa defendió la dignidad de la vida por nacer y destacó la importancia de que existan condiciones sociales y económicas que permitan a las familias acompañar el nacimiento y la crianza de sus hijos.

Sus declaraciones se inscriben en la posición histórica de la Iglesia católica sobre el aborto y la protección de la vida humana.

Asimismo, hizo referencia al acompañamiento de las personas que atraviesan enfermedades graves y situaciones de sufrimiento, en un contexto de debate sobre la eutanasia y los cuidados al final de la vida.

Preocupación por el suicidio y la salud mental

Otro de los temas centrales fue el suicidio, una problemática que preocupa especialmente a Uruguay.

León XIV advirtió sobre las consecuencias de la soledad, la angustia y la pérdida de esperanza, y destacó la importancia de fortalecer los vínculos familiares y comunitarios.

El Pontífice señaló que la atención sanitaria debe complementarse con redes de contención y acompañamiento para quienes atraviesan situaciones de sufrimiento emocional.

Su mensaje puso el acento en la necesidad de evitar el aislamiento y promover una sociedad en la que las personas puedan encontrar apoyo.

Democracia y convivencia política en Uruguay

En otro tramo de su discurso, el Papa destacó los cuarenta años de democracia ininterrumpida que Uruguay cumplió en 2025.

También valoró la presencia de los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou junto al actual mandatario, Yamandú Orsi, como una expresión de convivencia institucional.

León XIV sostuvo que el ejercicio de la autoridad debe estar orientado al bien común y al respeto de las instituciones democráticas.

Además, se refirió al carácter laico del Estado uruguayo y defendió la convivencia respetuosa entre creyentes y no creyentes, dentro de un marco de libertad de conciencia y expresión religiosa.

Un llamado a la integración latinoamericana

Hacia el cierre, el Pontífice destacó el papel de Uruguay en la promoción del diálogo y la cooperación regional.

En ese contexto, mencionó la presencia de la Secretaría del Mercosur en Montevideo y subrayó la importancia de resolver las diferencias mediante acuerdos y mecanismos pacíficos.

También valoró los avances del país en energías renovables y planteó la necesidad de que el desarrollo económico y tecnológico tenga como prioridad el bienestar de las personas.

Una gira que continuará por Argentina y Perú

La visita a Uruguay representa la primera etapa del viaje apostólico de León XIV por América Latina, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre.

La gira adquiere especial relevancia por realizarse pocas semanas después de su operación pulmonar, tras la cual recibió autorización médica para retomar sus actividades internacionales.