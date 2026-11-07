El expresidente paraguayo Santiago Peña quedó el viernes bajo arresto domiciliario, dijo a medios locales la fiscal Elena Fiore, luego de ser destituido del cargo en medio de una crisis provocada por el cierre del ueno bank.

«Se ha constatado que efectivamente se encuentra en su domicilio, se puso a disposición a todos los efectos procesales. Va a permanecer en calidad de detenido en su domicilio», explicó la fiscal a periodistas luego de comunicar la orden de detención al expresidente en su domicilio de Asunción.

En la tarde del viernes, el Senado paraguayo votó por unanimidad la destitución de Peña por «mal desempeño en sus funciones».

El jueves, el Congreso había rechazado la renuncia presentada por el mandatario y avanzó con el juicio político en su contra por presuntas irregularidades vinculadas al ueno bank.

Sectores de la oposición afirmaban que Peña renunció para evitar ser destituido mediante juicio político y asumir como senador vitalicio, lo que le otorgaría fueros parlamentarios y obstaculizaría una eventual investigación penal en su contra por el escándalo financiero.

El exmandatario dijo el viernes poco antes de la votación en el Senado que había renunciado «para evitar más daños al país».

«Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal», escribió Peña en sus redes sociales.

El jueves, el Ministerio Público de Paraguay anunció la apertura de causas penales contra Peña y otras exautoridades vinculadas al cierre por insolvencia de ueno bank.

La crisis se desató el martes, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) anunció el cierre de la entidad tras detectar un severo deterioro de su capital y un nivel de solvencia inferior al 50 por ciento del mínimo legal exigido, lo que dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y provocó protestas.