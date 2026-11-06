El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó al Senado del país 72 horas para preparar su defensa ante el eventual juicio político en su contra, informó el diario HOY.

«Bajo el argumento de que recibió recién a las 22:15 de ayer (jueves, GMT-3) un libelo acusatorio de 15 páginas y los anexos con unas 300 fojas, tiempo insuficiente para prepararse, el presidente Peña remitió una solicitud al Senado para pedir 72 horas de plazo para preparar su defensa», publicó el medio.

Según el propio mandatario, al tratarse de un proceso del cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido proceso, entre ellas, contar con el tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa.

A su vez, el abogado Óscar Tuma explicó que, de rechazarse la petición, Peña podrá alegar persecución política al impedirle el derecho a la defensa lo que pondría en riesgo que solicite asilo político en el exterior.

El jueves pasado, el Congreso Nacional (Parlamento) de Paraguay suspendió el jueves por falta de quórum una votación sobre la renuncia o eventual juicio político al presidente Peña, quien presentó su dimisión por el escándalo del cierre de la institución financiera ueno bank.

Al no haberse votado ni aprobado la solicitud de renuncia, Peña se mantiene de forma oficial al frente del ejecutivo, a la espera de las decisiones que adopte el Poder Legislativo.

Sectores de la oposición afirman que Peña renunció para evitar ser destituido mediante juicio político, para así asumir como senador vitalicio, lo que le otorgaría fueros parlamentarios y obstaculizaría una eventual investigación penal en su contra por el escándalo financiero.

Antes, el Ministerio Público de Paraguay anunció la apertura de sendas causas penales contra Peña y otras exautoridades vinculadas al cierre por insolvencia de ueno bank, que afectó a unos tres millones de clientes.

La crisis se desató el martes, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) anunció el cierre de ueno bank tras detectar un severo deterioro de su capital y un nivel de solvencia inferior al 50 por ciento del mínimo legal exigido.

Ante la situación, Peña exigió la renuncia inmediata de Carlos Carvallo como presidente del BCP e impulsó la renovación de sus autoridades, que incluyó la designación de Pedro de Jesús Acosta como miembro del Directorio.

El miércoles, Peña también promulgó una ley que permite anticipar parte de los fondos de garantía a los ahorristas afectados por el cierre de ueno bank, con el objetivo de agilizar la recuperación de sus depósitos. (Sputnik)