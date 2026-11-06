El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó este jueves la presentación del programa de ampliación y modernización integral del Aeropuerto de Esquel “Brigadier General Antonio Parodi”, una obra estratégica que demandará una inversión de USD 25 millones y permitirá transformar por completo la infraestructura de una de las principales terminales aéreas de la provincia.

Durante la actividad, desarrollada en las instalaciones del aeropuerto, el mandatario destacó la reactivación de un proyecto que permaneció paralizado durante años y que, a partir de las gestiones realizadas por el Gobierno provincial ante organismos nacionales y Aeropuertos Argentina, comenzó a concretarse con los primeros trabajos en el sector de estacionamiento.

La intervención permitirá cuadruplicar la capacidad operativa de la terminal, incorporar nuevas tecnologías y mejorar sustancialmente la experiencia de los pasajeros, fortaleciendo la conectividad aérea y las oportunidades de desarrollo turístico, económico y productivo de Esquel y toda la región cordillerana.

Acompañaron al gobernador el vicegobernador Gustavo Menna; los intendentes de Esquel, Matías Taccetta, y de Trevelin, Héctor “Cano” Ingram; el ministro de Educación, José Luis Punta; los secretarios de Salud, Sergio Wisky, y de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; los subsecretarios de Asuntos Municipales, Víctor Candia, y de Protección Ciudadana, Eduardo “Lalo” Pérez; y los diputados provinciales Daniel Hollman y Sergio Ongarato.

También participaron la presidenta del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Noelia Ruiz; el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian; el director de Infraestructura de la compañía, Lucas Pérez Monsalvo; el gerente general de la Región Sur, Estanislao Alemán; el administrador del Aeropuerto de Esquel, Miguel Vieyra; empresarios, representantes de cámaras e instituciones de la Comarca Andina, concejales, funcionarios provinciales y municipales, y vecinos de la comunidad.

“Chubut dejó de estar relegada y hoy es prioridad”

Durante su discurso, Torres aseguró que “este aeropuerto es una prioridad no solo para Esquel, sino para toda la provincia” y destacó las gestiones que permitieron recuperar un proyecto fundamental para el crecimiento de la región.

En ese marco, puso en valor el acuerdo de compensación de deuda alcanzado con el Gobierno nacional, mediante el cual Chubut logró cancelar la totalidad de sus obligaciones con la Nación a través de la ejecución de obras públicas.

“Estamos trabajando de manera inteligente con el Gobierno nacional y sin mezquindades, y ciertamente en Esquel están pasando cosas muy importantes”, expresó.

Asimismo, remarcó que “las obras que en su momento anunciamos hoy son una realidad, y esta vez Chubut no quedó relegada, sino en el primer lugar como prioridad en materia de inversiones aeroportuarias”.

El mandatario destacó la importancia de contar con infraestructura acorde al crecimiento turístico y productivo de la provincia y aseguró que, una vez finalizados los trabajos, “nuestra provincia va a contar con el aeropuerto más moderno de toda la Patagonia”.