Así lo afirmó el gobernador del Chubut al entregar, en Trelew, las primeras 74 tarjetas de Cuidado Integral, una herramienta impulsada conjuntamente por el Gobierno del Chubut y el Municipio que otorga $100 mil mensuales para la compra de medicamentos e insumos esenciales. En esta primera etapa, el programa alcanzará a 500 personas mayores de la ciudad y posteriormente se extenderá a otras localidades de la provincia. “Es la primera vez en mucho tiempo que hay un relevamiento y un trabajo serio para que en Chubut no tengamos jubilados de primera y jubilados de segunda”, destacó el mandatario.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó este miércoles en Trelew la entrega de las primeras 74 tarjetas de Cuidado Integral, una herramienta de acompañamiento económico destinada a jubilados de PAMI en situación de vulnerabilidad, que permitirá facilitar el acceso a medicamentos, insumos médicos y otros elementos esenciales para el cuidado de su salud.

La iniciativa, impulsada de manera conjunta por el Gobierno Provincial y el Municipio de Trelew, contempla un aporte mensual de $100 mil para aquellas personas mayores que enfrentan dificultades económicas para afrontar el costo de sus tratamientos. En una primera etapa, el programa beneficiará a 500 jubilados de la ciudad y posteriormente se extenderá de manera progresiva a otras localidades chubutenses.

La entrega se realizó durante la mañana de este miércoles en el Centro de Integración Comunitaria del barrio Menfa, con la participación del intendente de Trelew, Gerardo Merino; la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; los diputados provinciales Sonia Cavagnini, Fabián Gandón y Daniel Hollmann; funcionarios, concejales, representantes de centros de jubilados, asociaciones vecinales y vecinos de la ciudad.

Durante el acto, Torres destacó el trabajo articulado con las organizaciones que representan a las personas mayores y explicó que “el relevamiento para la entrega de estas primeras tarjetas lo hicimos en conjunto con los centros de jubilados”.

“No hay nadie mejor que ustedes, de manera solidaria, para definir con el Ministerio de Desarrollo Humano quiénes son los que más lo necesitan”, sostuvo el mandatario.

En ese sentido, remarcó que “es la primera vez en mucho tiempo que hay un relevamiento y un trabajo serio donde ustedes son vinculantes y son el eslabón fundamental para darle cumplimiento a esa ley que salió de todos los jubilados de la provincia para que en Chubut no tengamos jubilados de primera y jubilados de segunda”.

Un acto de justicia para quienes aportaron toda su vida

El titular del Ejecutivo Provincial ratificó que las políticas de acompañamiento a las personas mayores deben alcanzar a todos los jubilados, sin distinciones entre quienes pertenecen al sistema previsional nacional y quienes reciben sus haberes de la Provincia.

“Nosotros trabajamos juntos en una ley que justamente lo que hace es poner al adulto mayor en un lugar protagónico en cuanto a políticas de Estado”, señaló Torres, y explicó que esa decisión responde a la necesidad de “jerarquizar y valorar a quienes trabajaron toda su vida para tener una vejez digna, tener acceso a la salud y no tener que preocuparse por algo tan básico e indispensable como acceder a los medicamentos”.

Asimismo, el gobernador subrayó que el acompañamiento a los jubilados constituye una prioridad de su gestión y afirmó que “no hay mejor forma de administrar el esfuerzo de todos los contribuyentes que ayudando primero a quienes aportaron toda su vida”.

“Eso es un acto de justicia y tiene que quedar grabado a fuego”, concluyó.