La catastrófica derrota de Donald Trump en las elecciones intermedias deja sin cobertura al presidente Javier Milei, que ayer llegó abatido a España.

Los números de los demócratas fueron impresionantes, ganaron en Estados donde hacía cien años que no triunfaban y controlan ambas Cámaras del Congreso, con lo cual están habilitados para impulsar el juicio político de Trump.

La justicia aceptó a los querellantes de la Estafa Libra, que piden revisar el sobreseimiento de los Milei.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: