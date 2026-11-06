



El diputado nacional José Glinski mantuvo un encuentro con representantes de Principios y Valores de Chubut, espacio conducido a nivel nacional por Guillermo Moreno. Durante la reunión, confirmó que acompañará con su firma el proyecto de ley que busca reconocer el papel fundamental de Comodoro Rivadavia durante la Guerra de Malvinas.



El diputado nacional por Chubut, José Glinski, recibió a Néstor Tejerina, Victoria Gandulfo, Alejandro Sánchez y Carolina Bobrowski, referentes provinciales de Principios y Valores, con quienes dialogó sobre el proyecto de ley que propone declarar a Comodoro Rivadavia como “Ciudad Histórica Nacional de la Gesta de Malvinas”.

La iniciativa, impulsada por la diputada nacional María Elena Velázquez, integrante del espacio político conducido por Guillermo Moreno, busca otorgar un reconocimiento nacional al rol estratégico que cumplió Comodoro Rivadavia durante el conflicto del Atlántico Sur de 1982, tanto por su importancia militar, logística y sanitaria como por el compromiso de toda su comunidad.

Durante el encuentro, los referentes de Principios y Valores expusieron los principales alcances de la propuesta y destacaron la importancia de avanzar en un reconocimiento histórico para la ciudad. En ese marco, Glinski confirmó que sumará su firma y brindará su acompañamiento político y legislativo para impulsar el tratamiento de la iniciativa en el Congreso Nacional.

El proyecto también contempla la protección de edificios y espacios históricos vinculados a la guerra, entre ellos el Hospital Regional, la IX Brigada Aérea, el Comando de la IX Brigada Mecanizada, las antiguas oficinas de LADE, el Liceo Militar General Roca y la Cámara de Comercio.

Además, propone la creación del Centro de Interpretación Audiovisual “Portal Malvinas”, destinado a preservar documentos, fotografías y testimonios de quienes protagonizaron aquellos acontecimientos, junto con el desarrollo de un circuito turístico e histórico que permita recuperar y transmitir esa memoria a las nuevas generaciones.

La propuesta también busca otorgar reconocimiento nacional a las actividades vinculadas con la tradicional Vigilia del 2 de Abril, una de las expresiones más representativas de la identidad malvinera de Comodoro Rivadavia.

Desde el encuentro se destacó la importancia de construir consensos entre distintos espacios políticos cuando se trata de iniciativas que representan la historia, la identidad y los intereses de Chubut.

El acompañamiento de Glinski reafirma su compromiso con una agenda legislativa que ponga en valor la historia de Comodoro Rivadavia, reconozca el protagonismo de sus vecinos y contribuya a mantener viva la memoria de Malvinas.

La iniciativa representa, además, una oportunidad para fortalecer el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, promover el turismo vinculado a la memoria y consolidar el reconocimiento nacional de Comodoro Rivadavia como protagonista fundamental de la Gesta de Malvinas.