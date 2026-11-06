El Sumo Pontífice inició este viernes 6 de noviembre su gira por Uruguay, Argentina y Perú. Su llegada a Montevideo está prevista para las 16:30, mientras que el domingo 8 arribará a Buenos Aires. El viaje apostólico se extenderá hasta el 17 de noviembre.

El papa León XIV inició este viernes 6 de noviembre su esperada gira por Sudamérica, que incluirá visitas oficiales y actividades religiosas en Uruguay, Argentina y Perú.

El avión que traslada al Sumo Pontífice despegó del aeropuerto de Roma-Fiumicino a las 7:05, con destino al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, donde está previsto que aterrice a las 16:30, hora de Argentina y Uruguay.

Se trata de una visita histórica para la región, que reunirá encuentros con autoridades, celebraciones religiosas y actividades con comunidades de distintos sectores sociales.

Uruguay recibirá al Papa después de casi cuatro décadas

Con esta visita, León XIV se convertirá en el segundo pontífice en viajar a Uruguay, después de Juan Pablo II, quien estuvo en ese país en 1987 y 1988.

La ceremonia oficial de bienvenida se realizará este viernes a las 17:30 en la Plaza Independencia de Montevideo, con la presencia del presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

Posteriormente, el Papa mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

También tiene previsto reunirse con Orsi en el Edificio José Artigas y finalizar la jornada con una celebración de Vísperas en la Catedral Metropolitana.

La agenda del papa León XIV en Uruguay

Viernes 6 de noviembre

16:30: llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

17:30: ceremonia oficial de bienvenida en Plaza Independencia.

17:45: encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático.

18:15: reunión con el presidente Yamandú Orsi.

19:10: celebración de Vísperas en la Catedral Metropolitana.

Sábado 7 de noviembre

09:10: llegada a Paysandú.

10:00: misa en el Parque París Londres.

13:30: regreso a Montevideo.

17:00: encuentro con la comunidad de Casavalle.

18:00: actividad en la Universidad Católica del Uruguay.

19:00: vigilia de oración en el Estadio Centenario.

Domingo 8 de noviembre

10:30: misa en la ciudad de Florida, frente a la Catedral Basílica.

15:10: ceremonia oficial de despedida en el aeropuerto de Carrasco.

15:30: partida hacia Buenos Aires.

16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

El domingo llegará a la Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando arribe al Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires.

De acuerdo con el cronograma oficial del Vaticano, ese mismo día participará de una ceremonia de bienvenida en Casa Rosada, visitará el monumento al General San Martín y mantendrá reuniones con autoridades nacionales.

Durante su estadía también desarrollará actividades religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad.

El lunes 9 de noviembre visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde presidirá una misa y mantendrá encuentros con representantes de la Iglesia.

Finalmente, el miércoles 11 de noviembre visitará el complejo penitenciario federal de Buenos Aires y celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Ese mismo día partirá hacia Perú, donde continuará su gira apostólica.

Una gira que finalizará el 17 de noviembre

El recorrido internacional del papa León XIV se extenderá hasta el 17 de noviembre, fecha prevista para su regreso a Roma.

Durante su paso por Sudamérica, el Pontífice visitará distintas ciudades de Uruguay, Argentina y Perú, con una agenda que combinará celebraciones religiosas, encuentros institucionales y actividades sociales.

La llegada del Papa genera expectativas entre los fieles católicos de la región, especialmente en Argentina, donde se prepara una serie de encuentros para recibir al jefe de la Iglesia Católica.

Fuente: Oficina de Prensa de la Santa Sede y Vatican News.