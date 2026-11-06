Un pedido solidario busca movilizar a la comunidad de Comodoro Rivadavia para conseguir donantes de sangre del grupo 0 positivo (O+), destinados a un niño que se encuentra en el servicio de Oncología Pediátrica.

La convocatoria, difundida a través de una imagen en redes sociales y servicios de mensajería, solicita la colaboración de quienes puedan acercarse al Banco de Sangre del Hospital Regional para realizar una donación.

Bajo la consigna “¡Sumate! Tu gesto hace la diferencia”, el mensaje busca generar conciencia sobre la importancia de donar sangre y acompañar a quienes atraviesan tratamientos médicos.

Dónde y cuándo donar sangre en Comodoro

Las personas interesadas en colaborar pueden presentarse en el Banco de Sangre del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Lugar: Banco de Sangre del Hospital Regional.

Días: lunes a viernes.

Horario: de 7:30 a 11:30 horas.

Grupo sanguíneo solicitado: 0 positivo (O+).

La convocatoria está destinada a quienes puedan donar y cumplan con los requisitos sanitarios correspondientes, que serán evaluados por el personal del Banco de Sangre.

La importancia de donar sangre

La donación de sangre es una práctica fundamental para el funcionamiento del sistema de salud, especialmente para pacientes que requieren transfusiones durante tratamientos médicos.

En el caso de los pacientes oncológicos, las transfusiones pueden formar parte de la atención necesaria durante determinadas etapas de la enfermedad y su tratamiento.

Por eso, contar con donantes disponibles resulta esencial para sostener las reservas de los bancos de sangre y responder a las necesidades hospitalarias.