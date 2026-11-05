Consiste en un plan integral de acondicionamiento y puesta en valor con tareas que incluyen desde la renovación completa del sistema de iluminación, la reparación de infraestructura urbana hasta la pintura de la totalidad del sector.

La iniciativa responde a una directiva del intendente municipal Othar Macharashvili, orientada a la mejora integral del paseo antes de la llegada del verano. En esta primera etapa, las cuadrillas trabajan en la sustitución de más de 100 artefactos lumínicos.

Desde la subsecretaría de Mantenimiento y Conservación, explicaron que “se dio comienzo al recambio de los 109 artefactos que tenemos en el paseo dado que viene la época estival. Las luminarias existentes ya cumplieron su vida útil; se podían ver encendidas, pero habían perdido un 80% de potencia».

Asimismo, sobre la intervención que es coordinada junto al Ente Comodoro Turismo, para preparar la infraestructura costera con miras a la temporada 2026/2027, se detalló que las próximas semanas se avanzará con el pintado de muros y barandas, la reparación de las veredas que ha dañado el mar y la restauración de los bancos del lugar.

«Estamos trabajando en conjunto con el Ente Comodoro Turismo. Es un trabajo mancomunado que nos beneficia a todos para tener en condiciones el paseo y la Costanera antes de la temporada. Una vez que concluyamos aquí, continuaremos con el resto de los paseos”, sostuvieron desde la cartera de Mantenimiento.