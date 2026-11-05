Con la renuncia de su parte paraguayo, Santiago Peña, Milei pierde otro aliado y recibe una nueva noticia tras las derrotas de Bolsonaro y Trump.
Hoy si asistió a la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid. Ayer pegó el faltazo porque prefirió reunirse con Santiago Abascal.
Tuvo que saludar a Pedro Sánchez y luego, en su discurso, volvió a olvidarse que es presidente de la Argentina.
Además protagonizó un entredicho con un periodista.
Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici:
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