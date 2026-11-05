Con la renuncia de su parte paraguayo, Santiago Peña, Milei pierde otro aliado y recibe una nueva noticia tras las derrotas de Bolsonaro y Trump.

Hoy si asistió a la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid. Ayer pegó el faltazo porque prefirió reunirse con Santiago Abascal.

Tuvo que saludar a Pedro Sánchez y luego, en su discurso, volvió a olvidarse que es presidente de la Argentina.

Además protagonizó un entredicho con un periodista.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: