El hasta ahora vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, fue juramentado el viernes como nuevo presidente de la República, tras la destitución parlamentaria de Santiago Peña en un juicio político por el escándalo derivado del cierre del banco ueno bank.

«Juro», respondió Alliana a la toma de protesta constitucional hecha por el titular del Congreso Nacional, Basilio «Bachi» Nuñez», poco después de la destitución de Peña, contra quien fue girada una orden de detención.

El flamante presidente, de 52 años, dijo en su primer discurso que desde este momento hasta las elecciones de 2028 habrá un Gobierno «digno».

«Me niego a ofrecerles una lista de promesas que suena a literatura emotiva, mientras miles de compatriotas viven en la incertidumbre. Prefiero dejar un mensaje claro a todos los servidores públicos, Ministros, ministras, presidentes de entes y de instituciones del Estado, directores generales y funcionarios. A partir de los próximos minutos tendrán un jefe que exige gestión, calidad de gestión y sacrificio en la gestión», expresó Alliana.

Agregó que no habrá excusas para los errores.

«En este tiempo tenemos que construir un gobierno digno, por eso exijo a todos los ministros que todos los días me rindan cuentas de lo que hicieron», anunció.