El evento de comercio electrónico facturó más de $682 mil millones durante tres días. Sin embargo, el aumento nominal del 6,7% quedó muy por debajo de la inflación interanual del 33,4%, lo que refleja una fuerte caída en términos reales.

El CyberMonday 2026, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), cerró con resultados que reflejan el impacto de la inflación sobre el consumo en Argentina.

Según las cifras del balance difundido este viernes, durante las jornadas del 2, 3 y 4 de noviembre se registró una facturación total de $682.185 millones, lo que representa un incremento nominal del 6,7% respecto de la edición anterior.

Sin embargo, al ajustar esos valores por inflación, el resultado muestra una realidad diferente: la facturación cayó aproximadamente un 20% en términos reales frente a 2025.

Las ventas no lograron superar la inflación

Aunque el monto total facturado fue superior al del año pasado, el crecimiento quedó muy por debajo de la inflación interanual del 33,4% utilizada para la comparación.

Esto significa que el dinero movilizado durante el evento perdió valor en términos de poder adquisitivo.

En otras palabras, aunque las empresas facturaron más pesos que en 2025, el valor real de esas ventas fue considerablemente menor.

El contraste entre ambos indicadores permite dimensionar la diferencia entre el crecimiento nominal de la facturación y su evolución real.

Un balance que refleja las dificultades del consumo

El resultado del CyberMonday 2026 pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el comercio electrónico en un contexto económico marcado por la evolución de los precios y las restricciones presupuestarias de los consumidores.

Si bien las promociones y descuentos continúan siendo herramientas importantes para incentivar las compras, los datos de facturación muestran que el crecimiento en pesos no necesariamente representa una mejora de las ventas.

También es importante señalar que la caída real de la facturación no equivale necesariamente a una disminución del 20% en la cantidad de productos vendidos, ya que para establecer esa comparación se necesitan datos sobre unidades comercializadas.

¿Qué dejó el CyberMonday 2026?

El balance económico del evento presenta dos indicadores centrales:

Facturación total: $682.185 millones.

$682.185 millones. Crecimiento nominal interanual: 6,7%.

6,7%. Inflación interanual utilizada: 33,4%.

33,4%. Variación real estimada: caída del 20%.

Los resultados evidencian que el comercio electrónico argentino enfrenta el desafío de sostener su actividad en un escenario en el que el crecimiento de la facturación no logra compensar el aumento general de precios.