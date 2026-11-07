Las sucursales bancarias permanecerán cerradas hasta el martes 10 de noviembre por el Día del Bancario y los feriados vinculados con la visita del papa León XIV. Los cajeros automáticos, las transferencias y las aplicaciones bancarias seguirán disponibles.

Los bancos de Comodoro Rivadavia y del resto del país atraviesan un período de cinco días consecutivos sin atención presencial, debido a la coincidencia del Día del Bancario con los feriados establecidos por la visita del papa León XIV a la Argentina.

La interrupción comenzó el viernes 6 de noviembre y se extenderá hasta el martes 10 inclusive. En Chubut, la atención habitual en las sucursales se retomará el miércoles 11 de noviembre.

Pese al cierre de las oficinas, los usuarios podrán continuar utilizando los canales electrónicos para realizar operaciones, consultar saldos y retirar efectivo.

¿Por qué los bancos permanecen cerrados cinco días?

El cronograma de inactividad bancaria comprende las siguientes fechas:

Viernes 6 de noviembre: Día del Bancario.

Día del Bancario. Sábado 7 y domingo 8: cierre habitual de fin de semana.

cierre habitual de fin de semana. Lunes 9: feriado nacional por la visita del papa León XIV.

feriado nacional por la visita del papa León XIV. Martes 10: feriado bancario dispuesto por el Banco Central de la República Argentina.

En la provincia de Buenos Aires, la interrupción de la atención presencial se extenderá también al miércoles 11 por un feriado provincial relacionado con la visita papal.

¿Se pueden cobrar jubilaciones y sueldos?

Aunque las sucursales no atiendan al público, los canales electrónicos continúan disponibles.

Los usuarios pueden realizar transferencias, pagar servicios, consultar movimientos y utilizar tarjetas de débito y crédito.

También es posible retirar dinero de los cajeros automáticos, sujeto a la disponibilidad de efectivo, y utilizar los servicios de extracción habilitados en comercios adheridos.

Sin embargo, algunas operaciones que requieren compensación bancaria o intervención administrativa podrían procesarse recién cuando se reanude la actividad.

La situación de los adultos mayores

En diálogo con La Posta Comodorense, Jorge Uliarte, referente de la bancaria, destacó que uno de los sectores que puede encontrar mayores dificultades frente al cierre de las sucursales es el de los adultos mayores.

Muchos jubilados y pensionados continúan prefiriendo la atención presencial, tanto por la necesidad de recibir asesoramiento como por la falta de familiaridad con determinadas herramientas digitales.

En ese contexto, se remarcó la importancia de acompañar a quienes necesitan aprender a utilizar cajeros automáticos, aplicaciones bancarias y sistemas de homebanking.

También se señaló que algunas personas mantienen cierta desconfianza hacia los canales electrónicos debido a experiencias negativas anteriores.

Recomendaciones para operar de manera segura

Ante la suspensión temporal de la atención presencial, se recomienda utilizar únicamente aplicaciones y sitios oficiales de las entidades bancarias.

Además, es importante no compartir claves, contraseñas ni códigos de verificación y evitar aceptar ayuda de desconocidos al momento de retirar dinero de un cajero automático.

En el caso de los adultos mayores, el acompañamiento de familiares o personas de confianza puede facilitar el acceso a los servicios digitales.

¿Cuándo vuelven a abrir los bancos?

En Comodoro Rivadavia, las entidades bancarias retomarán la atención presencial el miércoles 11 de noviembre, después de cinco días consecutivos de cierre.

Hasta entonces, los usuarios podrán continuar operando mediante cajeros automáticos, billeteras virtuales y plataformas digitales, teniendo en cuenta que determinados trámites presenciales deberán esperar hasta la reapertura.