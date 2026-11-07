Así lo manifestó el intendente en la apertura oficial de la Expo Turismo 2026. Destacó la importancia de fortalecer la integración regional y recordó el trabajo iniciado junto a distintas ciudades patagónicas. En el marco de la Cumbre de Negocios se concretaron más de 600 reuniones y se anunció un nuevo beneficio de JetSMART para promover la llegada de visitantes a la ciudad durante la Temporada de la Ballena Sei 2027.

Este sábado, el intendente Othar Macharashvili inauguró una nueva edición de la Expo Turismo 2026 “Alma Patagónica” en el Predio Ferial, que reúne durante tres jornadas a destinos, prestadores, emprendedores, empresas e instituciones de la Patagonia argentina y chilena. Asimismo, con unas sentidas palabras recordó a Antonio Roqueta, reconocido empresario hotelero y gastronómico, pionero en el desarrollo del turismo en la ciudad y entregó a su hermana una placa en reconocimiento a su labor local.

En apertura que contó con la presencia de miembros del gabinete local, intendentes de la provincia, concejales, diputados nacionales y provinciales, autoridades de chile Macharashvili aseguró que “hace unos años empezamos a trabajar con los intendentes de las ciudades atlánticas desde Viedma hasta Río Grande en una conectividad y en un intercambio que incluye no solamente en el turismo, sino toda la potencialidad que tenemos en común. El camino es ese: juntarnos en un proyecto en común, que es potenciar esta Patagonia, hacerla más productiva y hacerla mejor vivible”.

En concordancia con dicho objetivo, el jefe comunal puso en valor a la Expo Turismo como un espacio para profundizar la integración al destacar la necesidad de continuar articulando entre los distintos destinos, el sector privado y las instituciones. “La Patagonia tiene un potencial enorme. Tenemos que trabajar para generar oportunidades y para que nuestros destinos puedan crecer y generen más trabajo y desarrollo para nuestra gente”.

En tanto, el titular del área de Turismo, Fernando Barría sostuvo que “desde Comodoro Turismo se impulsa este espacio como una oportunidad para fortalecer los vínculos entre quienes integran la cadena turística y generar nuevas herramientas de promoción y comercialización. La edición 2026 se desarrolla bajo una consigna que sintetiza el potencial de la Patagonia y Comodoro Rivadavia como un verdadero “mar de oportunidades” para crecer, trabajar en red y mostrar al mundo la diversidad de experiencias que ofrece el sur argentino”.

El gerente de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, resaltó que “con mucho orgullo generamos este evento, que nos posiciona y realmente nos empieza a vincular con el sector turístico del mundo. Contamos con la presencia de grandes agencias mayoristas que el jueves, realizaron un Día de Aventura. Tuvimos distintas salidas y excursiones donde pudieron recorrer nuestra región, nuestros atractivos y se llevaron realmente una sorpresa muy grande”.

A esto se sumó la presencia de representantes de destinos y organismos turísticos de la Patagonia Argentina y Chilena, con participación de localidades de Santa Cruz, Chubut y Río Negro, además de referentes de las regiones de Aysén y Magallanes. De esta manera, Comodoro se posiciona como un espacio estratégico para generar oportunidades de negocios, ampliar redes de comercialización y fortalecer la integración turística de la Patagonia.