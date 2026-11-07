El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, viento moderado y buenas condiciones para realizar actividades al aire libre. El domingo la temperatura subirá a 23°C.

Comodoro Rivadavia tendrá este sábado 7 de noviembre una jornada con temperaturas agradables y sin probabilidades de precipitaciones, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temperatura mínima prevista es de 13°C y la máxima alcanzará los 21°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche.

A las 6 de la mañana, la ciudad registraba 13,5°C, cielo despejado, humedad del 53% y viento del oeste a 25 km/h.

¿Cómo estará el tiempo durante el sábado?

Por la mañana, se espera cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 14°C. El viento soplará del sudoeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará los 21°C, con nubosidad parcial y viento del sudoeste de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían oscilar entre 42 y 50 km/h.

Por la noche, se prevén 18°C, cielo parcialmente nublado y viento del oeste de entre 13 y 22 km/h.

La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.

¿Cómo seguirá el tiempo en Comodoro?

El pronóstico extendido anticipa un aumento de las temperaturas durante los próximos días, con máximas que podrían alcanzar los 26°C.