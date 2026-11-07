La obra, realizada en el marco del convenio entre ambas instituciones, suma 81 luminarias LED de las 170 previstas para el tramo que une la rotonda del barrio Saavedra con la avenida Polonia, y brinda mayor seguridad vial y peatonal a quienes transitan desde la Zona Sur a la Zona Norte y viceversa.

La SCPL y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia habilitaron este viernes por la tarde la segunda etapa del alumbrado público del camino Roque González. Se trata de una importante intervención destinada a mejorar la infraestructura eléctrica y la iluminación del sector, que además acompaña el crecimiento y el desarrollo urbano de la zona. Durante el acto, estuvieron presentes: el intendente Othar Macharashvili; el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Municipio, Fernando Ostoich y demás autoridades municipales y concejales. En representación de la SCPL, asistieron desde el Consejo de Administración, los consejeros Leonel Lanzani y Martín Corte, el gerente Institucional, Leonardo Cantos, la coordinadora Institucional, Laura Cambareri, el jefe del departamento del Servicio Eléctrico, Sergio Santos y equipos técnicos de ambas instituciones.

Los trabajos forman parte de un proyecto que prevé la instalación total de 170 luminarias LED y se enmarcan en el convenio que ambas instituciones firmaron para ejecutar obras de infraestructura eléctrica y alumbrado público. En esta oportunidad, durante la segunda etapa de la obra, se izaron 81 columnas y se instalaron 81 luminarias LED de 150 W, además de la ejecución de 3.800 metros de tendido de media y baja tensión.

Al respecto, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, expresó su satisfacción por la concreción de la segunda etapa de la obra y agradeció a los trabajadores municipales, al personal de la Cooperativa y a todos los sectores que participaron para hacerla posible. “Esta intervención es mucho más que una obra de iluminación, ya que forma parte de un proyecto de energización de todo un sector, que brinda mayor estabilidad al sistema eléctrico de esta zona y de la ciudad”, manifestó.

Asimismo, el mandatario destacó la importancia del trabajo articulado y la confianza entre los distintos actores involucrados. “Esto se logra gracias al trabajo conjunto y la confianza entre todos: los equipos técnicos, los vecinalistas y cada una de las personas que aportan para que esto sea una realidad”, destacó.

Asimismo, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Municipio, Fernando Ostoich, destacó el trabajo articulado con la Cooperativa para concretar la obra y remarcó la importancia de los convenios de colaboración entre ambas instituciones.

“Esta obra se hizo realidad gracias al trabajo conjunto con una de las instituciones más importantes que tiene la ciudad y que pertenece a todos los comodorenses: la Sociedad Cooperativa Popular Limitada. Los convenios de colaboración generaron una sinergia positiva entre el Municipio y la SCPL, permitiendo lograr numerosas obras que dan respuesta a las necesidades básicas de nuestros vecinos”, expresó.

Por su parte, el gerente Institucional, Leonardo Cantos, destacó la la magnitud de la obra para la ciudad. “Este es un momento muy importante para todos, porque era una obra muy necesaria para la ciudad. Muchas personas y vehículos transitan por este sector, por lo que creemos que esta segunda etapa que inauguramos hoy va a mejorar la vida de todos. Además, no se trata de la última instancia, ya que hay una tercera etapa que tiene un porcentaje importante de avance y que esperamos poder completar hacia fin de año”, subrayó.

Asimismo, Cantos agradeció al intendente Othar Macharashvili y a su equipo por la confianza depositada en la Cooperativa, y enfatizó el trabajo que llevan adelante en distintos sectores de Comodoro. “Estos convenios de colaboración no solo nos permiten avanzar con esta obra de energía, sino también con otras intervenciones que estamos realizando en los distintos barrios. Son obras que los vecinalistas y los vecinos nos solicitan, y poder dar respuesta a esas demandas es parte de este trabajo conjunto”, concluyó.

Con esta etapa habilitada, la SCPL continúa reafirmando su compromiso con la ampliación y la modernización de la infraestructura eléctrica de la ciudad, para brindar un servicio cada vez más eficiente y seguro a toda la comunidad.

*Referentes vecinales destacaron una obra que responde a un histórico pedido de los barrios*

Inés Calatayud, referente vecinal de Ex-Radio Estación YPF, Zona de Chacras y barrio, expresó su emoción y destacó que se trata de un reclamo histórico de los vecinos. “Estamos muy emocionados porque, después de tantos accidentes ocurridos en plena oscuridad, era muy difícil transitar por este camino. La iluminación es fundamental para que la gente pueda trabajar y circular con mayor seguridad. Es una emoción enorme ver que, después de tantos años de notas y pedidos, hoy ese esfuerzo se ve reflejado en una realidad: tenemos luz en el Camino Roque González”, sostuvo.

Por su parte, Beatriz Parada, presidenta de la Asociación Vecinal Saavedra, valoró la importancia de la intervención y remarcó que sus beneficios alcanzan a distintos sectores de Comodoro. “Estamos muy contentos, no solamente por los vecinos de Radio Estación y de Saavedra, sino por toda la ciudad, porque es un camino que utilizamos todos. Cualquier obra que se haga para mejorar la calidad de vida de todos es muy bienvenida”, finalizó.