La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 28 años y permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre. Víctor Alvarado, jefe de Bomberos Voluntarios, explicó los requisitos y destacó la necesidad de sumar personal, especialmente en el destacamento de Laprida.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia anunció la apertura de las preinscripciones para la Escuela de Bomberos 2027, con el objetivo de incorporar entre 50 y 60 nuevos aspirantes que permitan fortalecer el funcionamiento de los cuarteles de la ciudad.

Víctor Alvarado, jefe de Bomberos Voluntarios, explicó que el proceso de inscripción comienza este sábado 7 de noviembre y se extenderá hasta el 30 del mismo mes.

La convocatoria se realizará de manera digital, mediante un formulario al que los interesados podrán acceder escaneando el código QR difundido por la institución.

¿Cuáles son los requisitos para ingresar a Bomberos Voluntarios?

Alvarado detalló que los aspirantes deberán cumplir con una serie de condiciones para participar del proceso de selección:

Tener entre 18 y 28 años.

Contar con estudios secundarios completos.

No registrar antecedentes penales.

No figurar en el Registro de Alimentarios Morosos (RAM).

Aprobar los exámenes médicos obligatorios.

Contar con disponibilidad para realizar la formación y prestar servicio voluntario.

Una vez completada la preinscripción digital, los postulantes serán convocados a entrevistas personales.

Posteriormente, se realizarán las evaluaciones correspondientes y se definirá el listado de ingresantes para el ciclo lectivo 2027.

La formación tendrá 490 horas y comenzará en marzo

La capacitación se desarrollará entre marzo y diciembre de 2027, con una carga total de 490 horas de formación teórica y práctica.

El programa contempla diez materias vinculadas con las principales tareas que realizan los bomberos, entre ellas rescate vehicular, combate de incendios, materiales peligrosos, rescate en altura y aspectos legales de la actividad.

También se realizarán prácticas internas para desarrollar las habilidades técnicas necesarias.

Al finalizar el ciclo, los aspirantes deberán rendir una evaluación online coordinada por el Consejo Nacional y la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut.

Laprida, uno de los sectores que más necesita bomberos

Alvarado explicó que actualmente la institución cuenta con aproximadamente 160 bomberos voluntarios, aunque no todos pueden mantener una presencia permanente debido a sus compromisos laborales.

Algunos integrantes trabajan en yacimientos petroleros, empresas locales o se trasladan a otras provincias, como Neuquén, lo que dificulta la cobertura de las guardias.

Por este motivo, la institución busca incorporar personas que residan cerca de los cuarteles y destacamentos, para facilitar la respuesta ante emergencias.

El jefe de Bomberos señaló que el destacamento del barrio Laprida es uno de los que presenta mayor necesidad de personal, por lo que se buscará especialmente sumar aspirantes de ese sector.

Una tarea voluntaria que requiere compromiso

Alvarado recordó que ser bombero voluntario implica asumir una responsabilidad con la comunidad y dedicar parte del tiempo personal a la capacitación y al servicio.

Los integrantes deben cumplir con un mínimo de 30 horas mensuales de actividad, además de participar en las intervenciones y entrenamientos correspondientes.

Asimismo, remarcó que la tarea es voluntaria y no contempla una remuneración económica.

¿Cómo inscribirse en la Escuela de Bomberos 2027?

Los interesados deberán completar el formulario digital disponible a través del código QR que difundirá la institución.

La preinscripción permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre, mientras que las entrevistas y evaluaciones se realizarán posteriormente.