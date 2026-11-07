La propuesta se realizará este domingo 8 de noviembre, de 15 a 17 horas, en el Parque de la Ciudad de Kilómetro 3. Habrá adopciones responsables, venta de productos para mascotas y una colecta de alimento balanceado para ayudar a rescatistas locales.

Este domingo 8 de noviembre, Comodoro Rivadavia será escenario del primer Festival de Perros, una iniciativa que busca reunir a las familias, promover la adopción responsable y acompañar el trabajo de quienes rescatan animales en situación de abandono.

El encuentro se desarrollará de 15 a 17 horas en el Parque de la Ciudad, ubicado en Kilómetro 3, y es impulsado por el grupo local de food trucks que trabaja habitualmente en ese espacio.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad, tanto a quienes quieran asistir con sus mascotas como a quienes simplemente deseen disfrutar de una tarde diferente.

Una jornada para encontrarles un hogar a los perros rescatados

Uno de los principales objetivos del festival será fomentar la adopción responsable.

Durante la actividad participarán rescatistas y proteccionistas de Comodoro Rivadavia, quienes podrán presentar perros que actualmente se encuentran en tránsito y necesitan una familia definitiva.

Desde la organización explicaron que las adopciones contemplarán un seguimiento posterior, con el propósito de garantizar el bienestar de los animales y promover una tenencia responsable.

Recolectarán alimento balanceado para rescatistas

El festival también tendrá un importante componente solidario.

Durante toda la jornada se recibirán donaciones de alimento balanceado, que posteriormente serán distribuidas entre rescatistas de la ciudad que trabajan diariamente en la recuperación y el cuidado de perros abandonados.

La iniciativa busca colaborar con quienes afrontan gastos de alimentación y atención de animales rescatados.

Emprendedores y propuestas gastronómicas

El evento contará con la participación de emprendedores locales dedicados a la comercialización de productos para perros.

Habrá puestos con artículos para mascotas y venta de alimento balanceado.

Además, el grupo de food trucks del Parque de la Ciudad ofrecerá distintas alternativas gastronómicas, entre ellas helados, churros, empanadas y otras opciones dulces y saladas.

La intención es generar un espacio de encuentro que también permita visibilizar y acompañar a los pequeños emprendimientos de Comodoro Rivadavia.

Recomendaciones para asistir con mascotas

Los organizadores solicitaron a quienes concurran con sus perros respetar las normas de convivencia y seguridad.

Las mascotas deberán llevar collar, correa o pretal, y sus responsables tendrán que contar con bolsas para recoger los desechos.

También habrá voluntarios colaborando con la limpieza del predio, con el objetivo de mantener el parque en buenas condiciones y facilitar la realización de futuras ediciones.

Una propuesta para disfrutar en familia

El primer Festival de Perros busca combinar recreación, solidaridad y concientización sobre el cuidado animal.

La invitación es para este domingo 8 de noviembre, de 15 a 17 horas, en el Parque de la Ciudad de Kilómetro 3.