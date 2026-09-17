El Hospital Zonal Alvear de Comodoro Rivadavia continúa ampliando su oferta prestacional con la incorporación del servicio de Neumonología a partir del mes de octubre. La iniciativa busca fortalecer el acceso a la salud pública y brindar respuesta médica especializada a la comunidad local en el establecimiento ubicado en el barrio General Mosconi.

La atención estará destinada a personas mayores de 16 años, tanto con cobertura médica como sin obra social. Para acceder a las consultas se requiere contar de manera obligatoria con una derivación emitida por un profesional médico.

Los usuarios interesados ya pueden solicitar su turno dirigiéndose al área de Admisión de Turnos del hospital, situado en Juan Ramón Balcarce 1240. La atención al público para este trámite se realiza de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 14:00 horas, presentando el Documento Nacional de Identidad (DNI) junto a la correspondiente derivación